Белград, 22 апреля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил Сербии и Европейского командования ВС Соединённых Штатов Америки начали совместную тактическую подготовку с целью организации более успешных миротворческих операций. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщили в министерстве обороны Сербии.

Иван Шилов ИА REGNUM ВС США

«Обучение проводит совместная команда инструкторов из армии Сербии и ВС США. Совместные учения — лишь одно из многочисленных двусторонних мероприятий, которые будут способствовать повышению оперативной совместимости и возможностей Вооружённых сил Сербии и США», — говорится в официальном заявлении.

Отмечается, что учения проводятся на базе «Юг» и полигоне «Боровац». Всего совместная тактическая подготовка продлится две недели.

Ранее минобороны Сербии анонсировало на территории республики учения Platinum Wolf 2023 с участием Североатлантического альянса, которые пройдут на юге страны в период с 16 по 30 июня. Правительство Сербии одобрило проведение международных военных учений 16 марта.