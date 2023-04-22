InsideOver: Россия создала «треугольник смерти» в Тихом океане, который угрожает США

Вашингтон, , 09:33 — REGNUM Россия оказалась частью «блока», который является угрозой для США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 21 апреля написал обозреватель издания InsideOver Федерико Джулиани.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — отметил он в своём материале.

Автор указал, что, по его мнению, Россия и КНДР радуются возможности усиления давления на США в Индо-Тихоокеанском регионе, что может осложнить жизнь администрации американского президента Джо Байдена, вынужденной внимательно отслеживать ситуацию и на Украине, и в Восточной Азии.

Джулиани напомнил, что ранее Тихоокеанский военно-морской флот России начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, что было предпринято Москвой на фоне высокой напряжённости в отношениях с НАТО, создавшим на протяжении последних месяцев впечатление намерения о расширении своего военного присутствия в Тихом океане.

При этом обозреватель сделал вывод, что названный им «треугольник смерти» для США полностью вырисовывается, а Россия, Китай и КНДР своими действиями вынуждают американских военных пересмотреть свои оперативные планы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля МИД России заявил, что Москва и Пекин считают, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и его союзниках. США вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия, а также наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, которые носят провокационный характер.