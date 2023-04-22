Вашингтон, 22 апреля, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Россия оказалась частью «блока», который является угрозой для США в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом 21 апреля написал обозреватель издания InsideOver Федерико Джулиани.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Если бы мы взглянули на любую географическую карту, мы могли бы легко обнаружить треугольник смерти в районе Тихого океана. Он состоит из Китая, Северной Кореи и, конечно же, России», — отметил он в своём материале.

Автор указал, что, по его мнению, Россия и КНДР радуются возможности усиления давления на США в Индо-Тихоокеанском регионе, что может осложнить жизнь администрации американского президента Джо Байдена, вынужденной внимательно отслеживать ситуацию и на Украине, и в Восточной Азии.

Джулиани напомнил, что ранее Тихоокеанский военно-морской флот России начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, что было предпринято Москвой на фоне высокой напряжённости в отношениях с НАТО, создавшим на протяжении последних месяцев впечатление намерения о расширении своего военного присутствия в Тихом океане.

При этом обозреватель сделал вывод, что названный им «треугольник смерти» для США полностью вырисовывается, а Россия, Китай и КНДР своими действиями вынуждают американских военных пересмотреть свои оперативные планы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля МИД России заявил, что Москва и Пекин считают, что ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове лежит на Вашингтоне и его союзниках. США вопреки собственным обязательствам отказываются вести с КНДР диалог о предоставлении ей гарантий безопасности и принимать практические меры по укреплению доверия, а также наращивают в регионе крупномасштабные военные учения, которые носят провокационный характер.