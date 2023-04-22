Раскольники пытаются захватить в Киевской области храм канонической УПЦ

Киев, , 09:19 — REGNUM Раскольники пытаются осуществить захват храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Требухов Киевской области. Об этом 22 апреля сообщил Союз православных журналистов в своём Telegram-канале.

Православные верующие Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Требухов, Киевская область. Идет захват храма УП», — говорится в сообщении.

Уточняется, что неизвестные люди в военной форме сломали замки на дверях храма, присутствующие на месте полицейские не мешали им это делать.

Также к сообщению прикреплены видеозаписи, на которых видно, как люди в военной форме не пускают в храм верующих и священников.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля украинский суд отправил под домашний арест правозащитницу Викторию Кохановскую, задержанную в ходе протестов у стен Киево-Печерской лавры. При этом прокурора обязали проверить обстоятельства ее задержания.

Ранее 21 апреля администрация музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» ввела специальный пропускной режим на территории обители на период работы комиссии по приёму имущества монастыря.