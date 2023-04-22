Люберцы, Московская область, , 09:10 — REGNUM В городе Люберцы (Московская область) произошёл пожар в цеху по утилизации отходов. Об этом 22 апреля сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Люберцах огнеборцы локализовали пожар в металлическом цехе по утилизации отходов. Угрозы соседним строениям нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь горения составляла 1500 квадратных метров, и уточняется, что в работах по ликвидации пожара принимали участие 38 человек и было задействовано 11 единиц техники.

«В 08:15 пожар полностью ликвидирован», — добавляется в сообщении и подчёркивается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля пожилая жительница деревни Горки Косинского района Пермского края сожгла семь домов, когда пыталась избавиться от мусора и сухой травы. В них проживали 16 человек, включая четверых детей.