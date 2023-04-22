Мадрид, 22 апреля, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Шесть немецких основных боевых танков Leopard 2A4, предназначенных для Вооружённых сил Украины, покинули Испанию в пятницу, 21 апреля, на морском судне. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные веб-сайта военно-морского мониторинга.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard

Отмечается, что судно с отремонтированной тяжёлой бронетехникой направилось в Польшу из порта Сантандера, административного центра автономного сообщества Кантабрия. После прибытия на территорию Польши танки по земле будут переданы в распоряжение ВСУ.

О намерении продолжать поддержку Украины министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила 12 апреля в ходе совместной пресс-конференции с главой украинского оборонного ведомства Алексеем Резниковым. По её словам, на территории Испании также проходит обучение сотен украинских военнослужащих.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе «Рамштайн» 21 апреля сообщил о подписании между Польшей и Украиной меморандума о создании на территории польского государства центра ремонта и обслуживания танков Вооружённых сил Украины.