Вашингтон, 22 апреля, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Для США и Украины стали проблемой российские высокоточные планирующие бомбы. Об этом написал обозреватель издания Asia Times Стивен Брайен.

Иван Шилов ИА REGNUM Управляемая авиационная бомба УПАБ и JDAM

Как пишет автор, указанный вид боеприпасов уже зарекомендовал себя в качестве надёжного и эффективного средства поражения военных объектов ВСУ.

По данным Брайена, российские высокоточные планирующие бомбы УФАБ-500Б и УПАБ-1500 оказались более эффективными, нежели поставляемые Украине США боеприпасы JDAM и GLSDB такого же типа.

Он уточнил, что российская система ПВО быстро стала сбивать американские «умные» бомбы, в то время как ВСУ не могут противостоять российским высокоточным бомбам, которые способны самостоятельно маневрировать на расстояние 50–70 км. При этом украинские ПВО не могут наносить удары и по российской военной авиации, потому что она просто не заходит в зону их действия.

Также обозреватель добавил, что российские бомбы оснащены навигационным модулем ГЛОНАСС, обеспечивающим точность поражения целей и не поддающимся американским «глушилкам» сигнала.

Как передавало ИА REGNUM, 10 апреля американский телеканал NBC News сообщил, что сбой в работе систем наведения американских «умных» бомб JDAM на Украине мог произойти из-за российской системы радиоэлектронной борьбы.