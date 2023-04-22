Донецк, 22 апреля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Оказавшийся на ранее занимаемых подразделениями ВСУ позициях российский танк обратил в бегство украинскую пехоту. Соответствующий видеоматериал опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

РИА Новости Танк ВС России в зоне проведения СВО

«Российский танк ворвался на позиции врага и нагнал ужас на боевиков Вооружённых сил Украины. Наши танкисты… заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — говорится в сопровождающем ролик комментарии.

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Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины пытались перейти в наступление на четырёх направлениях. По его словам, противник потерпел неудачу и понёс серьёзные потери.