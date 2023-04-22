Военкоры «РВ» показали бегущую от российского танка пехоту ВСУ
«РВ»: российский танк зашел на позиции ВСУ и обратил пехоту в бегство
Донецк, 22 апреля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Оказавшийся на ранее занимаемых подразделениями ВСУ позициях российский танк обратил в бегство украинскую пехоту. Соответствующий видеоматериал опубликован в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
РИА Новости
Танк ВС России в зоне проведения СВО
«Российский танк ворвался на позиции врага и нагнал ужас на боевиков Вооружённых сил Украины. Наши танкисты… заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», — говорится в сопровождающем ролик комментарии.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины пытались перейти в наступление на четырёх направлениях. По его словам, противник потерпел неудачу и понёс серьёзные потери.