Киев, 22 апреля, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск, которое должно было состояться в апреле, из-за нехватки вооружений пришлось отложить на неопределённый срок. Об этом 21 апреля заявила депутат украинской Верховной рады Александра Устинова, передаёт американское издание Foreign Policy.

Андрей Ратмиров/ТАСС Верховная рада Украины

«Устинова заявила, что Украина надеялась начать наступление в апреле, но недостаток оружия отодвинул дату начала на неопределённый срок», — говорится в публикации.

Отмечается, что один украинский военный чиновник на условиях анонимности заявил изданию, что ВСУ это оружие необходимо прямо сейчас, однако, по его мнению, в нынешней ситуации это невозможно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по его утверждению, Киев может добиться успеха в планируемом контрнаступлении в зоне проведения спецоперации. Он отметил, что альянс оказал Украине дополнительную поддержку в поставках «колоссального количества артиллерийских вооружений, средств ПВО, броневиков, танков».