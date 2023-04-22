Глава Курской области заявил об обстреле Рыльского района со стороны ВСУ
Рыльск, Курская область, 22 апреля 2023, 08:39 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Рыльский район Курской области утром 22 апреля, написал глава региона Роман Старовойт в своём Telegram-канале.
«Утром ВСУ обстреляли Рыльский район, — сообщил Старовойт. — Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов».
По данным главы региона, пострадавших нет, разрушений в населённых пунктах не зафиксировано.
В результате атаки получили повреждения сети электроснабжения. Сёла Новоивановка и Локоть, а также деревня Обеста обесточены.
21 апреля в Курской области на окраине села Гуево сбит российскими пограничниками беспилотник самолётного типа ВСУ. Дрон сбили в 500 м от границы с Украиной.