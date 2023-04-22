Москва, 22 апреля, 2023, 08:37 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попросила главу минобороны Германии Бориса Писториуса запомнить свои слова о приемлемости нанесения украинскими войсками ударов по территории России. Она написала об этом 21 апреля в своём Telegram-канале.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Мария Захарова

Как напомнила Захарова, ранее 21 апреля Писториус назвал «приемлемой тактикой» нанесение ВСУ ограниченных ударов по российской территории

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение», — написала она в сообщении, пообещав обязательно напомнить главе минобороны ФРГ об этих заявлениях.

Также дипломат отметила, что немецкое оборонное ведомство до настоящего времени так и не узнало, кто совершил подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», и задалась вопросом, может, эта диверсия также является «приемлемой тактикой ограниченных ударов» по уничтожению важной для Германии инфраструктуры.

«Или старший брат по НАТО не разрешает интересоваться, что же там произошло? Хотелось бы ясности», — заключила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Писториус заявил, что ограниченные удары украинских войск по российской территории нужно «принимать как необходимость». Он добавил, что считает такие удары оправданными, например, в случае, когда они позволяют «отрезать пути снабжения».

Позднее глава минобороны ФРГ заявил, что на данный момент вхождение Украины в состав Североатлантического альянса (НАТО) не является частью дискуссии в военно-политическом блоке. Он подчеркнул, что Киеву для этого нужно ещё пройти определённый путь.