Москва, 22 апреля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Возможностью приобретения бизнеса в России заинтересовались компании из Китая, Ирана и Турции. Такое заявление сделал 22 апреля глава консалтинговой компании «Яков и Партнеры» — партнер бывшего российского подразделения McKinsey Яков Сергиенко в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

По словам Сергиенко, компании из Китая, Ирана, Турции и ряда иных стран хотят работать в России и находят её очень привлекательной для покупки здесь бизнеса. Многие китайские компании активно приглядываются к наращиванию взаимодействия с российской добывающей отраслью с позиции замещения машин и различного рода производственных элементов.

По словам Сергиенко, огромный потенциал китайские бизнесмены видят в автопроме и в авиастроении. Партнёры из Китая уже начали активно развивать локальное производство в этих двух отраслях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином президент Владимир Путин заявил о готовности России поддержать бизнес КНР по замещению производств, которые из-за санкций покинули Россию.