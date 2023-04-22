РИА Новости: ВСУ в ходе отступления бросают в Артёмовске много оружия и боеприпасов

Артемовск, , 08:20 — REGNUM Много оружия и боеприпасов бросают при отступлении в Артёмовске украинские военные. Об этом 22 апреля рассказал один из бойцов российских штурмовых отрядов.

Боец ЧВК «Вагнер» демонстрирует трофейный польский гранатомет, найденный на позициях ВСУ в Артемовске © Евгений Биятов/РИА Новости

«Бросают достаточное количество вооружения. Попадается разное вооружение», — приводит его слова РИА Новости.

Военный уточнил, что после отхода ВСУ на оставленных ими позициях находились пулемёты производства США в рабочем состоянии, которые российские силы используют в ходе боевых действий, и указал, что также противник оставляет много боеприпасов.

«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на данный момент говорить о котле для ВСУ в Артёмовске пока преждевременно. Он подчеркнул, что освобождение города продолжается.