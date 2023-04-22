ВС России уничтожили опорный пункт украинских войск в районе Угледара

Донецк, , 08:14 — REGNUM Российские военные с помощью тяжелой огнеметной системы ТОС-1 поразили опорный пункт ВСУ в районе Угледара (ДНР), сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Вооружённых сил России Александр Гордеев.

ТОС-1А «Солнцепёк» Иван Шилов © ИА REGNUM

«На южнодонецком направлении экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1 уничтожен опорный пункт противника с живой силой в районе Угледара», — заявил Гордеев, слова которого передает ТАСС.

Кроме того, в районе этого же населённого пункта военнослужащие ВС РФ ликвидировали пятерых солдат ВСУ, помешав противнику провести разведку боем. Гордеев также рассказал, что российские артиллеристы смогли уничтожить украинские гаубицы и три минометных расчета в ходе контрбатарейной борьбы.

На запорожском направлении в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Новоселка, Малиновка и Белогорье атакам подверглись четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации ВСУ. В рамках этих ударов российские бойцы уничтожили более 50 украинских военнослужащих.

Помимо этого, с помощью стрелкового оружия был сбит ударный беспилотный летательный аппарат ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля стало известно, что в районе Угледара бойцы морской пехоты Тихоокеанского флота поразили из переносного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Игла» штурмовик Вооружённых сил Украины Су-25.