Kyodo: минобороны Японии готовится реагировать на возможность запуска спутника КНДР

Токио, , 08:10 — REGNUM Минобороны Японии ведёт подготовку сил реагирования к возможному запуску военного спутника-разведчика Северной Кореи. Об этом 22 апреля сообщило агентство Kyodo.

ПВО Patriot PAC-3 в Японии © Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

По информации источника, в ходе подготовки производится развёртывание наземных комплексов ПВО Patriot PAC-3 и военных кораблей с комплексами Aegis, которые оснащены ракетами-перехватчиками SM-3.

Уточняется, что ввиду усложнения ситуации в сфере обеспечения безопасности в Токио рассматривают возможность размещения указанных средств ПВО в южной части страны. Также указывается, что ранее глава японского минобороны Ясукадзу Хамада решил отложить поездку в Австралию, которая должна была состояться в первой половине мая, из-за необходимости координации подготовки к запуску северокорейского военного спутника.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян планирует запустить военный спутник-разведчик. Также он приказал развернуть группировку аналогичных космических аппаратов.