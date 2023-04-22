Украинским спортсменам запретили выходить с флагом на чемпионате мира по танцам

Кишинёв, , 08:05 — REGNUM Выйти с национальным флагом запретили украинским спортсменам на церемонии представления участников на чемпионате мира по латиноамериканским танцам, который состоялся в Молдавии. Об этом 22 апреля сообщает Newsmaker.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл перед началом соревнований, на церемонии представления участников. По правилам чемпионата, абсолютно всем спортсменам запрещено выходить на представление с флагом. Украинцы попытались вынести свой флаг, но им запретили, указав на правила соревнований. В ответ украинские спортсмены вообще отказались выходить на церемонию, нарушив регламент турнира.

«Главный судья чемпионата Хайнц Спакер предупредил, что с флагами выходить нельзя. Все участники согласились, кроме спортсменов из Украины, но мы не можем делать исключения. У соревнования есть определенные правила, они не касаются Украины, а касаются всех стран», — пояснил глава Федерации спортивных танцев Молдавии Петру Гозун.

Уточняется, что флаги всех стран, принимающих участие в чемпионате, были вывешены в зале. Кроме того, на церемонии награждения спортсменам разрешено выходить с национальными флагами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возле Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где проходила Межпарламентская ассамблея (МПА) стран СНГ, был сорван флаг Украины.