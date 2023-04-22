Вашингтон, 22 апреля, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Использование Соединенными Штатами мировой финансовый системы для удара по России приблизило крах доллара, считает валютный аналитик Стивен Джен. Его мнение приводит газета Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Эксперт пояснил, что американская валюта стала падать как резервная валюта после решения США показать свое могущество. При этом, как отметил Джен, доллар начал терять позиции быстрее, чем это ранее предполагали аналитики.

Специалист также подчеркнул, что американская валюта еще продолжает быть резервной в мире по той причине, что она обладает удобством и используется чаще других средств платежа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что процесс дедолларизации стартовал, и конец доминированию доллара придет, рано или поздно. Он также объяснил продолжающуюся зависимость мира от американской валюты.