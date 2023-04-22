В Москве арестован за госизмену сотрудник оружейного завода «Промтехнология»

Москва, , 07:48 — REGNUM Замначальника испытательной лаборатории оружейного завода «Промтехнология» Дмитрий Кичи обвиняется в госизмене следователями ФСБ. Об этом 22 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следователи ФСБ обвинили гражданина России Дмитрия Кичи в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ («Госизмена»). Детали дела не разглашаются в связи с тем, что оно содержат секретные материалы.

Подозреваемый арестован в Москве и сейчас находится в СИЗО «Лефортово». С задержанным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела. Максимальный срок, предусмотренный по статье, которая вменяется арестованному, составляет 20 лет лишения свободы.

Завод ООО «Промтехнология» специализируется на выпуске промышленных охотничьих и спортивных винтовок в Москве под торговой маркой ORSIS.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Свердловской области задержали мужчину и женщину за шпионаж в пользу Украины. Уточняется, что подозреваемые передавали в адрес спецслужб Украины за денежное вознаграждение сведения военно-технического характера.