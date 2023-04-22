Москва, 22 апреля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Расчёт 82-миллиметрового автоматического миномёта «Василёк» Западного военного округа (ЗВО) использует для быстрого передвижения в зоне специальной военной операции легкий бронированный многоцелевой транспортёр-тягач (МТ-ЛБ). Видеозапись боевой работы российских военных обнародовало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Такое решение позволяет повысить мобильность и скрытность расчёта, который применяет способ «кочующего миномёта». Командир батареи с позывным Фара рассказал подробно о работе своего подразделения. Информацию распространило РИА Новости.

«Мы никогда не стоим на месте, постоянно ездим, стреляем, и днем, и ночью. У нас есть свои разведчики, которые дают нам данные. Они нас корректируют. Больше всего стреляем по скоплениям живой силы, машинам пехоты, наблюдательным пунктам, где сидят их операторы и управляют своими «птичками». Мы можем заехать и в лес, и с дороги. Маневренность очень высокая, поэтому мы решили поставить миномет на «мотолыгу (МТ-ЛБ)», — сказал военнослужащий.

После того как подразделение заняло позицию, выполняется прицеливание миномётом и даётся залп из четырех выстрелов по противнику.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа российские военнослужащие стали применять в ходе боевых действий в Донбассе новейший носимый 82-мм миномёт «Галл». Орудие имеет массу 13 кг и может вести бесшумный огонь с темпом стрельбы до 15 выстрелов в минуту на расстояние до 1200 метров.