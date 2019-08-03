22 Апреля
 
7:42

Украинские власти обеспокоены, что США дали недостаточно оружия, написал обозреватель Foreign Policy Джек Детш.

В статье говорится, что в киевских коридорах озабочены, что западные страны поставили слишком мало танков Leopard и Abrams и слишком поздно. Проблема усугубляется еще и тем, что немецкие боевые машины поставляются из восьми стран и стреляют разными снарядами, уточнил журналист.

7:41

ВСУ пытались перейти в наступление на четырех направлениях

Вооружённые силы Украины попытались провести наступление на четырех направлениях, но потерпели неудачу, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин 21 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

7:40

Военкор Газдиев сообщил о забитой украинской пехотой Белогоровке

В населённый пункт Белогоровка на северском направлении продолжают стягиваться подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые готовятся к наступлению. Об этом 21 апреля сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев со ссылкой на данные разведки.

7:39

Сын официального представителя Кремля Дмитрия Пескова прошел службу в частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин, интервью с ним опубликовал военный корреспондент Александр Симонов в Telegram-канале «Позывной Брюс».

7:36

СБУ показала кадры разбитого ВКС РФ аэродрома «Канатово»

В Сети появились фотографии последствий массированного удара российских военных по аэродрому «Канатово» летом 2022 года. Их в Telegram-канале разместила Служба безопасности Украины (СБУ).

7:34

Применение ВВС России высокоточных планирующих авиабомб стало неожиданностью для США и Украины, заявил военный эксперт Стивен Брайен. Используемые российской авиацией боеприпасы значительно превосходят по мощности и надежности американские аналоги, которые Пентагон передал Украине.

7:33

В западных СМИ продолжается обсуждение утечки секретных документов Пентагона. При этом делается акцент на дефиците ракет для системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины.

Однако, как убеждён российский военный эксперт Владимир Евсеев, все эти якобы секретные документы Пентагона являются вбросом.

7:27

Боец ВСУ: азиатские наёмники снимают скальпы с российских солдат

Военнослужащий бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил, что солдаты Интернационального легиона с особой жестокостью пытают российских военнопленных, снимают скальпы, сообщил «Главный региональный».

7:26

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая в Артемовске (украинское название Бахмут), бросают много оружия и боеприпасов, рассказал боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», пишет РИА Новости.

7:25

Российская авиация уничтожила склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, противник лишился до 600 снарядов РСЗО, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

7:23

Мощные кадры: российский танк ворвался на позиции врага и нагнал ужас на боевиков ВСУ, информирует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны»: «Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту».

7:19

Десантники успешно поразили укрепленные позиции ВСУ в лесном массиве, информирует Минобороны РФ. Как видно на кадрах, в последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно. Координаты вражеских укреплений уже были переданы нашим артиллеристам-десантникам.

Несколько точных залпов 120-мм самоходных орудий «Нона-С» — и опорные пункты противника вместе с личным составом были уничтожены.

7:17

Главное о специальной военной операции на Украине за 21 апреля 2023 года.

На донецком направлении штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовска. Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом.

Авиацией для поддержки действий штурмовых отрядов совершено восемь самолето-вылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнены 69 огневых задач.

За прошедшие сутки уничтожено до 310 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Минобороны РФ.