Наступил 423-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. В Сети появились кадры, как российский танк влетел на вражеские позиции и напугал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). На видео под заголовком «Российский танк ворвался на позиции врага и нагнал ужас на боевиков ВСУ», обнародованном в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны», показана работа танкистов ВС РФ и бегство пехоты: несколько человек, сидевшие в окопах, стали резво убегать подальше от боевой машины.

Тем временем Артёмовск по прежнему является одной из самых горячих точек на донецком направлении. Суточные потери украинской армии составили до 310 военнослужащих. Те, кто отступают, бросают большое количество оружия и боеприпасов, рассказал РИА Новости боец группы «Вагнер». В частности, трофеями российских военных стали американские пулемёты. «Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», — подчеркнул военнослужащий.

Минобороны РФ 22 апреля показало совместную работу беспилотника и самоходных орудий «Нона-С». Как видно на кадрах, в последний момент украинские военнослужащие заметили разведывательный беспилотник, но было слишком поздно. Получив координаты вражеских укреплений, российские артиллеристы-десантники несколькими точными залпами уничтожили опорные пункты противника вместе с личным составом.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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