Авиация ВС России уничтожила склад с 600 украинскими ракетными снарядами под Сергеевкой

Донецк, , 07:12 — REGNUM Российская боевая авиация поразила в районе населённого пункта Сергеевка на александро-калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, в котором находилось до 600 снарядов для реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Авиация в зоне СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Об этом сообщает РИА Новости. Кроме того, российские артиллеристы подавил два украинских пункта временной дислокации в районе населённых пунктов Горняк и Галициновка. Также в районе Горняка и возле пункта Острое удалось уничтожить две 152-миллиметровые гаубицы противника.

Бигма добавил, что удару российских войск подверглись опорные наблюдательные пункты ВСУ на авдеевском направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля стало известно, что Вооружённые силы России нанесли групповой удар по позициям украинских сил в районе города Северска (ДНР) с использованием РСЗО «Ураган» и «Град».