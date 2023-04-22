Трамп обещал в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине до въезда в Белый дом

Вашингтон, , 06:48 — REGNUM Конфликт на Украине обещал урегулировать экс-президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году. Соответствующее заявление политик сделал 21 апреля, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Трамп, победив на выборах, он успеет сделать многое ещё до того, как окажется в Овальном кабинете Белого дома.

«Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной», — указал Трамп.

Политик отметил, что он знает лично лидеров России и Украины, и рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «был очень мил» в общении с ним.

Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы США, который способен предотвратить третью мировую войну и избежать втягивания в неё Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джозефа Байдена приведёт к третьей мировой войне. Трамп обвинил Байдена в том, что именно он допустил конфликт на Украине и возникновение рисков ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.