Вашингтон, 22 апреля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Конфликт на Украине обещал урегулировать экс-президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году. Соответствующее заявление политик сделал 21 апреля, выступая перед сторонниками Республиканской партии во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как уточнил Трамп, победив на выборах, он успеет сделать многое ещё до того, как окажется в Овальном кабинете Белого дома.

«Вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую чудовищную войну между Россией и Украиной», — указал Трамп.

Политик отметил, что он знает лично лидеров России и Украины, и рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский «был очень мил» в общении с ним.

Трамп назвал себя единственным кандидатом на пост главы США, который способен предотвратить третью мировую войну и избежать втягивания в неё Соединённых Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп считает, что некомпетентность администрации президента Джозефа Байдена приведёт к третьей мировой войне. Трамп обвинил Байдена в том, что именно он допустил конфликт на Украине и возникновение рисков ядерной конфронтации между Вашингтоном и Москвой.