В пострадавших от пеплопада населенных пунктах Камчатки ввели режим чрезвычайной ситуации

Петропавловск-Камчатский, , 06:47 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) начнет действовать в нескольких населенных пунктах Усть-Камчатского района Камчатки, которые пострадали после пеплопада при извержении вулкана Шивелуч, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Олег Бондаренко.

Вулкан Шивелуч NASA

Он уточнил, что это коснулось села Майское, а также поселков Ключи и Козыревск. Кроме того, Бондаренко сообщил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям готовит протокол заседания и другие необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 апреля началось извержение вулкана Шивелуча. Вулкан выбросил пепел на высоту примерно 20 км.

В результате несколько населенных пунктов на востоке Камчатки накрыло пепловой тучей. В ряде мест толщина пеплового слоя достигала 20 см. Пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за последние 60 лет.