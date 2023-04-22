Минюст США: двое американцев получили тюремные сроки за подготовку диверсий на объектах энергетики

Вашингтон, , 06:28 — REGNUM Американский суд приговорил двоих граждан США к длительным тюремным срокам за подготовку диверсий на энергетических объектах в стране, сообщило на своем сайте министерство юстиции Соединенных Штатов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации следствия, 20-летний Кристофер Кук и 24-летний Джонатан Фрост планировали атаковать подстанции или электрические сети. Мужчины рассчитывали, что их действия спровоцируют в стране тяжелый экономический кризис и волнения, которые вызовут межэтнический конфликт.

По замыслу преступников, такая ситуация могла запустить в США новую Великую депрессию, с которой государство уже сталкивалось в конце 1920-х — начале 1930-х годов. Подсудимые признали свою вину.

Суд назначил Куку и Фросту наказание в виде лишения свободы сроком на 92 и 60 месяцев соответственно. В рамках расследования фигурирует еще один подозреваемый — 22-летний Джексон Соуолл.

Ему еще не вынесли приговор. Отмечается, что мужчина признал себя виновным еще в феврале 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря издание Politico написало о том, что в США с января по август 2022 года зафиксировали 101 нападение на объекты энергетической инфраструктуры. Такой показатель стал рекордным для страны.