Флорида, США, 22 апреля, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Тотальной экономической независимости от Китая обещал добиться в случае победы на президентских выборах в 2024 году экс-президент США Дональд Трамп. Такое заявление политик сделал 21 апреля в ходе своего выступления перед сторонниками во Флориде.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп указал, что Китай получил слишком много власти в США, и это нужно менять.

«Когда я снова стану президентом, я лишу Китай статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Мы посылаем им нефть, даем им деньги — это безумие. Я добьюсь тотальной независимости от Китая», — заявил экс-глава Белого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что администрация президента США Джозефа Байдена готовится объявить о беспрецедентных мерах ограничения американских инвестиций в Китай. Они будут направлены на сдерживание технологического и военного развития Пекина.

В свою очередь, власти Китая приняли решение ответить на санкции Запада отказом экспортировать редкоземельные металлы, необходимые для производства аккумуляторов для электромобилей.