Президент Гондураса Кастро предупредила о готовящемся антиправительственном перевороте

Тегусигальпа, , 05:56 — REGNUM Новый государственный переворот готовят в Гондурасе политические деятели, которые остались безнаказанными после переворота 2009 года в стране. Такое заявление сделала президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого лидера Мануэля Селайи, на пресс-конференции после своей речи в честь 92-й годовщины образования ВВС Гондураса.

Сиомара Кастро. Президент Гондураса (сс)Didinono

«Вы должны понимать, что здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте просто посмотрим, какие фигуры проявляют себя — те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году», — указала Кастро.

Как пояснила политик, государственный переворот против Селайи остался безнаказанным, все осуществлявшие и готовившие его политические деятели остаются на свободе. Именно эти политики, по словам Кастро, пытаются дестабилизировать обстановку в стране и склонить к перевороту действующее законно избранное правительство.

Президент Гондураса сделала заявление после сообщения генерала Ромео Васкеса Веласкеса, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Гондураса во время переворота против Селайи в 2009 году.

«Скоро станет понятно, что Гондурас — это не она. Мы готовы!» — такие слова написал Васкес Веласкес на своей странице в социальных сетях.

Президент Гондураса Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, отказавшееся обеспечивать проведение референдума, на котором решался впрос о праве президента избираться на второй срок. Селайю обвинили в нарушении конституции и коррупции и выслали в Коста-Рику. Супруга свергнутого лидера Сиомара Кастро победила на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Гондураса объявило о приостановке действия некоторых конституционных прав в двух крупных гондурасских городах — Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа (столица страны), которые находятся под контролем преступных группировок.