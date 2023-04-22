Тегусигальпа, 22 апреля 2023, 05:56 — REGNUM Новый государственный переворот готовят в Гондурасе политические деятели, которые остались безнаказанными после переворота 2009 года в стране. Такое заявление сделала президент страны Сиомара Кастро, супруга свергнутого лидера Мануэля Селайи, на пресс-конференции после своей речи в честь 92-й годовщины образования ВВС Гондураса.

Сиомара Кастро. Президент Гондураса
Сиомара Кастро. Президент Гондураса
(сс)Didinono

«Вы должны понимать, что здесь формируется заговор, это необходимо разъяснить народу Гондураса. Давайте просто посмотрим, какие фигуры проявляют себя — те самые, которые способствовали перевороту в 2009 году», — указала Кастро.

Как пояснила политик, государственный переворот против Селайи остался безнаказанным, все осуществлявшие и готовившие его политические деятели остаются на свободе. Именно эти политики, по словам Кастро, пытаются дестабилизировать обстановку в стране и склонить к перевороту действующее законно избранное правительство.

Президент Гондураса сделала заявление после сообщения генерала Ромео Васкеса Веласкеса, занимавшего пост главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Гондураса во время переворота против Селайи в 2009 году.

«Скоро станет понятно, что Гондурас — это не она. Мы готовы!» — такие слова написал Васкес Веласкес на своей странице в социальных сетях.

Президент Гондураса Мануэль Селайя был свергнут в результате государственного переворота. Перед этим он отправил в отставку высшее военное руководство, отказавшееся обеспечивать проведение референдума, на котором решался впрос о праве президента избираться на второй срок. Селайю обвинили в нарушении конституции и коррупции и выслали в Коста-Рику. Супруга свергнутого лидера Сиомара Кастро победила на президентских выборах 2021 года и вступила в должность в январе 2022 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Гондураса объявило о приостановке действия некоторых конституционных прав в двух крупных гондурасских городах — Сан-Педро-Сула и Тегусигальпа (столица страны), которые находятся под контролем преступных группировок.