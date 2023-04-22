DHS: США приняли за год 125 тысяч украинских беженцев в рамках программы Uniting for Ukraine

Вашингтон, , 05:45 — REGNUM Соединенные Штаты приняли около 125 тыс. украинских беженцев в рамках программы расселения Uniting for Ukraine, которая стартовала в апреле 2022 года, говорится в заявлении главы министерства внутренней безопасности США (DHS) Алехандро Майоркаса.

Украинские беженцы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Эта процедура позволяет мигрантам с Украины находиться на американской территории до двух лет в случае, если они нашли поручителя, готового оказывать им финансовую поддержку. Кроме того, для такой возможности необходимо соблюдение еще ряда условий.

Майоркас также сообщил, что гуманитарную помощь через министерство получили более чем 300 тыс. беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля украинское издание «Вести. ua», ссылаясь на данные ООН, написало о том, что к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году — число жителей страны сократится на 45%.