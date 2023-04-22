У берегов Камчатки зафиксировали три подземных толчка

Петропавловск-Камчатский, , 05:38 — REGNUM Три подземных толчка зафиксировали сейсмологи у берегов Камчатки. Об этом 22 апреля сообщает региональный филиал Геофизической службы РАН.

Землетрясение Angelo_Giordano

Самый сильный подземный толчок был зарегистрирован в 03:22 (18:22 мск 21 апреля) по местному времени, его магнитуда составила 5,0. Эпицентр землетрясения располагался в акватории Авачинского залива в 74 километрах южнее Петропавловск-Камчатского городского округа. На территории Петропавловск-Камчатского ощущались подземные толчки магнитудой от 2,0 до 3,0.

Магнитуда второго подземного толчка составила 4,2, рон был зафиксирован в 05:13 по местному времени (20:13 мск 21 апреля). Эпицентр находился в 235 км юго-восточнее Петропавловска-Камчатского в акватории Тихого океана.

Третье землетрясение было зафиксировано в 10:07 по местному времени (01:07 мск), магнитуда подземных толчков составила 4,2. Эпицентр землетрясения располагался в 199 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского, в акватории Тихого океана.

По данным ГУ МЧС по Камчатскому краю, пострадавших и разрушений в результате сейсмособытий нет, угроза цунами не объявлялась.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что возле побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,9.