Эксперт Виноградов: повышенную пенсию получат представители особо тяжелых и ответственных профессий

Москва, , 05:20 — REGNUM Жители Крайнего Севера, а также представители особо тяжелых и ответственных профессий могут рассчитывать на получение повышенной пенсии в России, сообщил член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, на такие выплаты имеют право федеральные государственные служащие, космонавты, военнослужащие и работники летно-испытательного состава. При этом, как уточнил эксперт, есть ряд условий.

«Например, наличие стажа государственной гражданской службы в 2023 году должно составлять не менее 18 лет и 6 месяцев», — сказал Виноградов в интервью агентству «Прайм».

Декан отметил, что для каждого профессионального направления действует свой порядок расчета пенсии за выслугу лет. Кроме того, он добавил, что для работников, живущих на территориях Крайнего Севера, размер будущих выплат определяется степенью суровости климата.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец заявила, что в 2023 году в России на пенсию смогут выйти те, кто имеет льготу или право на досрочный выход. Она назвала категории этих граждан.