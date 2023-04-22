Сенатор Пушков назвал трансгендерным хайпом дефиле канадских политиков в розовых туфлях

Москва, , 05:13 — REGNUM Канадские политики-мужчины, устроившие дефиле в розовых дамских туфлях якобы в защиту женщин, получили лишь информационную шумиху. Так прокомментировал акцию в правительстве Канады сенатор Алексей Пушков 22 апреля в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Канадские политики в женских туфлях. Даже не скрывают, что это — трансгендерный хайп, а не защита женщин от насилия. Все предельно ясно с этими «защитниками», — написал сенатор.

Пушков сопроводил свой комментарий фотографией канадских политиков, участвовавших в акции. На фото пятеро мужчин в ярко-розовых женских туфлях на каблуке стоят в обнимку, вытянув одну ногу в направлении фотографа.

Чуть раньше Пушков опубликовал ещё один комментарий касательно акции канадских политиков. Сенатор указал, что никакие дефиле политиков в розовых туфлях не смогут остановить насилие. По мнению Пушкова, на самом деле канадские министры-мужчины, прикрываясь политическими мотивами, искали повод надеть розовые дамские туфли и совершить таким путём «свой coming-out».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в правительстве Канады прошла акция по привлечению внимания к проблемам женщин. Для того чтобы поддержать их в борьбе против насилия и агрессии со стороны мужчин, мужская часть кабмина переобулась в розовые и белые женские туфли на каблуках и устроила дефиле в зале заседания.