Берлин, 22 апреля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Глава министерства финансов Германии Кристиан Линднер получил неожиданный удар ниже пояса от коллеги по партии и члена Европарламента Николы Бир. Об этом 21 апреля сообщило немецкое издание Bild.

Huffingtonpost.de Кристиан Линднер

Издание опубликовало видеозапись с партийного съезда, где можно увидеть, что Линднер и Бир сначала стояли рядом на сцене и аплодировали. Затем Бир сделала неловкое движение рукой и внезапно нанесла удар председателю Свободной демократической партии Линднеру ниже пояса.

Глава минфина Германии от неожиданности и боли согнулся, а Бир попыталась извиниться. Линднер в ответ улыбнулся и положил руку на плечо коллеге по партии, давая понять, что всё в порядке.

Отмечается, что непосредственно перед инцидентом Линднер попросил члена Европарламента и коллегу по партии Бир подняться на сцену для «особых оваций», в знак того, что она скоро покинет пост заместителя лидера СвДП.

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