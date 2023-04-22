Власти США отказались организовывать эвакуацию рядовых гамериканцев из Судана

Вашингтон, , 04:34 — REGNUM Рядовым американцам, которые остаются в Судане, не стоит ожидать централизованной эвакуации от властей США. Такое заявление сделал 21 апреля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

Судан Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Кирби, правительство США перебросило в Судан дополнительные силы на случай, если будет принято решение о вывозе «правительственного персонала» из страны, где началась острая фаза междоусобного конфликта.

«У нас нет более высокого приоритета, чем их безопасность. Как мы уже говорили, американцам не стоит рассчитывать на то, что правительство США организует эвакуацию, чтобы помочь им выехать», — указал Кирби.

Американцам, которые находятся в Судане, Кирби дал рекомендацию найти безопасное место и избегать передвижений по стране.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что силы быстрого реагирования (спецназ) Судана готовы частично открыть аэропорты для возобновления полетов, чтобы из страны могли безопасно эвакуироваться иностранные граждане.