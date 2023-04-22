Минск, 22 апреля, 2023, 04:31 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии утвердило соглашение с Россией о единой промышленной политике, говорится в постановлении, которое разместили на правовом портале республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

«Утвердить соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о единой промышленной политике, подписанное в Москве 15 февраля 2023 года», — сказано в документе.

Контроль за его реализацией поручили белорусскому министерству промышленности. Кроме того, правительство дало распоряжение МИД Белоруссии, чтобы ведомство уведомило о выполнении республикой внутригосударственных процедур, необходимых для того, чтобы соглашение вступило в силу.

Ранее агентство БелТА написало о том, что указанный договор заключили на три года. Соглашение будет продлеваться на такие же периоды автоматически, если у сторон не возникнет возражений.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что между Россией и Белоруссией укрепляются кооперационные связи и формируется единая промышленная политика. Российский лидер отметил, что предприятия обеих стран будут переходить на общие стандарты для бесперебойной реализации крупных совместных проектов.