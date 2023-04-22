Каракас, 22 апреля, 2023, 04:12 — ИА Регнум. Под флагом своей страны вышли российские спортсмены на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА). Об этом 21 апреля сообщает министерство спорта РФ в своём Telegram-канале.

Takumiitinose Флаг России

В сборную России вошли 48 спортсменов, которые выступят в соревнованиях по семи видам спорта: бокс, пляжный волейбол, карате, настольный теннис, прыжки на батуте, тяжелая атлетика, художественная гимнастика. Главой российской делегации назначен замминистра спорта РФ Алексей Морозов.

На открытии Игр российских спортсменов приветствовали с трибун министр спорта России Олег Матыцин и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров. Знамя России несли российский боксер Иван Верясов и Элизабет Абраамян, спортсменка, представляющая настольный теннис.

Игры пройдут с 21 по 29 апреля в двух городах Венесуэлы — Каракасе и Ла-Гуайре.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте МОК утвердил рекомендации допустить к международным турнирам спортсменов из России и Белоруссии, которые не поддержали проведение спецоперации при условии выступления в нейтральном статусе. Министерства иностранных дел Британии, Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выступили против этого решения даже при условии запрета на использование флага и гимна их стран.