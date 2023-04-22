Financial Times: США передали странам Европы список товаров, чтобы не дать России обойти санкции

Вашингтон, , 04:09 — REGNUM Власти США направили Швейцарии, Австрии, Италии и Германии список товаров двойного назначения, которые, как утверждают в Вашингтоне, Россия может попытаться приобрести у указанных европейских стран в обход западных санкций, сообщает газета Financial Times.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, перечень продукции передавали через заместителя американского министра финансов Брайана Нельсона, который ранее посетил перечисленные государства. США стараются убедить Берлин, Вену, Рим и Цюрих в том, что Россия якобы стремится восстановить разрушенные цепочки поставок.

В публикации уточняется, что в предоставленном списке оказались оптические товары, полупроводниковые преобразователи, программируемые вентильные матрицы, а также оборудование для измерения напряжения и мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта издание Stern написало о том, что немецкую компанию оштрафовали на 1,3 млн евро за продажу продукции в Россию в нарушение антироссийских санкций. В материалах суда сказано, что организация поставила в РФ гидравлический молот, который использовался для строительства Крымского моста.