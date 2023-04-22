Лидер Бразилии Лула да Силва направит советника на Украину для встречи с Зеленским

Бразилиа, , 03:50 — REGNUM Экс-министра иностранных дел Бразилии, советника Селсу Аморима направит на Украину бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом 21 апреля сообщил глава президентского секретариата Марсиу Маседу в своём Twitter.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«По распоряжению президента республики специальный советник по международным делам Селсу Аморим отправится в Киев», — написал Маседу. На Украине У Аморима запланирована встреча с украинским лидером.

Селсу Аморим на этой неделе заявил в интервью газете Folha de Sao Paolo, что поставки Западом вооружения Киеву и санкционная политика в отношении России не способствуют диалогу и затягивают конфликт. Как пояснил политик, страны Запада, увлекшись идеей нанести поражение России, лишь создают препятствия для мирного урегулирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на прошлой неделе в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима.