Илон Маск уточнил сроки восстановления повреждённой стартовой площадки Starship.

Вашингтон, , 03:20 — REGNUM Для восстановления стартовой площадки, повреждённой при испытательном пуске космического корабля Starship, понадобится до двух месяцев. Об этом 21 апреля сообщил американский предприниматель Илон Маск в своём Twitter.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Похоже, мы можем быть готовыми к новому пуску через месяц-два», — так ответил Маск на вопрос пользователя о том, когда будет восстановлена стартовая площадка.

Маск пояснил, что компания SpaceX изначально планировала заложить в основание стартовой площадки плиту с водяным охлаждением, но не уложилась по срокам, а цемент не выдержал нагрузок при испытательном пуске.

Полёт космического корабля Starship, предназначенного для освоения дальнего космоса, прервался на высоте 38 км. Корабль набрал высоту, затем начал неконтролируемое вращение и взорвался.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как уточнили в компании SpaceX, взрыв прототипа космического корабля Starship был целенаправленным и произошёл по команде сотрудников из-за неполадок с несколькими двигателями.