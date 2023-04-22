Лондон, 22 апреля, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Коронацию короля Великобритании Карла III пропустит супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган Маркл в связи с неудовлетворенностью усилиями королевского двора в вопросах борьбы с проявлениями расизма. Об этом 21 апреля сообщила газета The Daily Telegraph.

Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press Меган Маркл

В своём интервью американской телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года Маркл рассказала, что королевская семья была обеспокоена цветом кожи её будущего ребёнка. Карл III, который тогда был наследником престола, написал письмо Маркл, в котором выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с проявлениями расизма при королевском дворе.

В ответном письме Меган Маркл ясно указала, кто допускал расистские высказывания среди представителей королевской семьи. Кроме того, супруга принца Гарри заявила, что не собиралась никого обвинять, а лишь привлекала внимание к проблеме «бессознательных предубеждений».

Отмечается, что, хотя переписка велась в тёплом тоне, но напряжённость между сторонами не исчезла. В итоге издание приходит к выводу, что одной из причин отсутствия Меган Маркл на коронации Карла III можно считать её неудовлетворённость реакцией королевской семьи на проявления расизма.

Ранее ИА REGNUM сообщало что принц Гарри и его жена Меган Маркл приняли решение не участвовать в церемонии коронации Карла III и его супруги Камиллы. Сын Карла III принц Гарри и его супруга, проживающие с 2020 года в США, находятся в конфликте с королевской семьёй. Серьёзную роль в конфликте сыграли интервью пары Опре Уинфри, а также скандальные мемуары принца Гарри, в которых он заявляет, что был в семье человеком второго сорта.