Силы быстрого реагирования Судана объявил о готовности открыть аэропорты для эвакуации иностранцев

Хартум, , 02:49 — REGNUM Силы быстрого реагирования (спецназ) Судана готовы частично открыть аэропорты для возобновления полетов, чтобы из страны могли безопасно эвакуироваться иностранные граждане, сообщается в микроблоге суданского спецназа.

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В заявлении также сказано, что Силы быстрого реагирования полностью открыты для сотрудничества и координации, чтобы создать условия, позволяющие представителям иностранных диаспор и дипломатических миссий беспрепятственно покинуть африканскую республику.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецназ Судана поддержал предложение о прекращении огня на 72 часа в гуманитарных целях. Перемирие началась с утра 21 апреля.

Боевые столкновения между спецназом и суданской армией вспыхнули 15 апреля. 17 апреля командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан обвинил Силы быстрого реагирования в мятеже и объявил об их роспуске.