США решили снова подключить Россию к банковской системе SWIFT

Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Российские банки снова подключить к системе SWIFT готовы США в попытке сохранить статус мирового финансового центра. Об этом 21 апреля сообщает РИА Новости.

SWIFT Businessnews.kz

Как пояснил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, начались переговоры о повторном подсоединении банков России к межбанковской системе SWIFT, якобы исключительно в интересах зерновой сделки. При этом ООН не может оказывать давление на страны. которые выполняют свои обязательства, но исключение российских финансовых институтов из системы затрудняет выполнение договорённостей.

В свою очередь, Эстония, Латвия, Литва и Польша очень негативно восприняли эту новость и предложили отключить от SWIFT «Газпромбанк», а также заморозить его активы, ограничить экспорт СПГ и алюминия и запретить вход и выход из портов. Кроме того, страны G7 предложили запретить любой ввоз товаров в Россию.

Однако Вашингтон вряд ли собирается жертвовать потерей выгоды и благополучия ради своих союзников, поэтому может пойти на снятие любых санкций, если это будет необходимо. Интересы стран Прибалтики или Европы, как показывает опыт прошлого года, не будут приниматься во внимание при принятии окончательного решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский экономист Михаил Хазин спрогнозировал, что Европа «сломается» и подключит банки России к системе SWIFT.