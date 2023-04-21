Донецк, 22 апреля, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Нагрудный знак «Доброволец Донбасса» получили 26 ополченцев, участвовавших в боях за регион с 2014 года. Церемония вручения проходила в Донецке с участием советника врио главы ДНР Яна Гагина, представителя «Союза добровольцев Донбасса» Анастасии Кузнецовой и председателя общественной палаты республики Александра Кофмана.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Об этом сообщает РИА Новости. Гагин, который тоже защищал Донбасс с 2014 года, отметил, что присутствующие добровольцы стали первыми бойцами, прибывшими защищать жителей региона, пожелавших оставаться русскими.

«Никто не оплачивал им дорогу, никто не оплачивал им участие в этой кампании. Они делали так, как считали важным и нужным», — заявил Гагин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 февраля в Донецке прошла церемония награждения звёздами Героя ДНР военнослужащих Донецкой Народной Республики. Высшую награду республики вручили пятерым бойцам за подвиги при освобождении Волновахи, Новоигнатовки, Рыбенского и Верхнеторецкого, а также и при прорыве обороны ВСУ под Новобахмутовкой, Новоселовкой и Гольмой.

Гвардии рядового Евгения Осипова представили к награде посмертно.