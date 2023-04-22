Зеленский подписал закон о запрете давать географическим объектам названия, связанные с Россией

Киев, , 02:11 — REGNUM Закон, запрещающий присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР, подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом 21 апреля сообщается на сайте Верховной рады.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон был принят Верховной радой в марте текущего года и получил название «деколонизационный закон». Как указано в документе, теперь в стране нельзя давать географическим объектам названия, «возвеличивающие, пропагандирующие, увековечивающие или символизирующие» Россию или СССР в целом, а также памятные места и исторические события, даты, российских деятелей, которые «совершали военную агрессию против Украины и других государств», а также «преследовали диссидентов за критику тоталитарного советского и российского режима».

Ряд законов о декоммунизации, а также переименование городов и улиц началось на Украине в 2015 году. В 2022 году борьба стала включать названия, связанные с Россией, а также демонтаж памятников людям, связанным с Россией.

Ранее ИА REGNUM сообщало о демонтаже ещё одного памятника Ленину в Одессе.