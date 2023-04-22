Bloomberg: Индия приостановила платежи за российское оружие из-за боязни санкций со стороны США

Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Россия перестала поставлять оружие в Индию из-за приостановки платежей с индийской стороны, опасающейся американских санкций, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по их информации, Нью-Дели должно было ещё год назад перечислить российским поставщикам $2 млрд. Индия не хочет платить в долларах, чтобы избежать вторичных санкций США, предлагая оплату в рупиях.

В свою очередь, Россия отказывается принимать индийскую валюту из-за волатильности ее курса. По данным Bloomberg, Москва прекратила предоставлять Нью-Дели кредит на поставку запчастей общей стоимостью около $10 млрд.

Кроме того, Россия отменила поставку двух батарей системы противоракетной обороны С-400. Стороны ищут способы обойти антироссийские санкции. Индия также предложила российской стороне переводить доход от оружия в индийские долговые обязательства и рынок капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта Стокгольмский международный институт исследований проблем мира выпустил доклад, в котором говорилось, что Индия остается самым крупным импортером оружия в мире.

Вместе с тем в период с 2018 по 2022 год импорт вооружений в страну уменьшился на 11% по сравнению с периодом 2013–2017 гг. При этом ввоз оружия из России в Индию сократился на 37%.