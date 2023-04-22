Захарова напомнила о варварах после призыва певицы Вайкуле сносить памятники советским солдатам

Москва, , 00:42 — REGNUM Певица Лайма Вайкуле допустила глупость, сказав, что памятники советским солдатам не обладают художественной ценностью, и из-за этого их нужно сносить, написала официальный представитель МИД России Мария Захарова 21 апреля в своем Telegram-канале.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Глупость, конечно, невозможная. Такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы. Или специально», — говорится в сообщении.

Захарова считает, что Вайкуле «пошла на новый рекорд неадеквата». По мнению представителя МИД, такие высказывания возможны лишь «от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы».

Она также указала певице на то, что слово «памятник» произошло от понятия «память», а не термина «художественная ценность». Кроме того, Захарова напомнила, что тех, кто уничтожает памятники, называли варварами.

«Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами», — добавила представитель МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лайма Вайкуле заявила, что Россия присвоила себе День Победы, несмотря на то, что «пострадал весь Советский Союз», а латышские эсэсовцы — «тоже люди». Она также сказала, что советские памятники, в том числе героям Великой Отечественной войны, не представляют никакой ценности. В 2018 году певица заявила, что рада распаду СССР.