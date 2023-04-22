Латвия передаст Украине все имеющиеся переносные ПЗРК Stinger

Рига, , 00:37 — REGNUM Партию переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger передаст Украине Латвия. Об этом 21 апреля написала на своей странице в Twitter глава латвийского оборонного ведомства Инара Мурниеце в своём Twitter.

ПЗРК Stinger The National Guard

«Сегодня на встрече в формате «Рамштайн» я объявила, что Латвия приняла решение передать Украине свою последнюю партию ПЗРК Stinger», — написала Мурниеце.

Кроме того, министр обороны Латвии указала, что страна продолжит программу обучения украинских солдат разного уровня, наращивая интенсивность курса.

В феврале 2023 года Латвия передала Киеву зенитные ракетные комплексы Stinger, беспилотники, вертолёты и пулемёты, а также снаряжение и сухпайки. Летом Рига отправила Киеву четыре вертолёта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США передали Киеву намного меньше вооружения, чем просил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный.