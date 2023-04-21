Вашингтон, 21 апреля, 2023, 23:51 — ИА Регнум. США передали Киеву намного меньше вооружения, чем просил главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный. Об этом 21 апреля сообщило издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что военная помощь поступает Киеву малыми частями, буквально «по крупицам». При этом в Белом доме уже заявляют, что средства, выделенные на передачу Украине вооружения, заканчиваются и администрация президента США Джозефа Байдена склоняется к решению прекратить финансирование.

При этом депутат Верховной рады Устинова указывает, что США передали значительно меньше вооружений, чем просил у Пентагона главком ВСУ Залужный.

«Мы, как военные, хотим, чтобы у нас было все оружие уже сейчас, но в нынешней ситуации это невозможно», — пояснил изданию представитель командования ВСУ.

Уточняется, что в ближайшие месяцы решить проблему вряд ли получится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВСУ не хватит танков и другого вооружения для возможного контрнаступления.