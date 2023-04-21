Захарова попросила министра обороны ФРГ Писториуса запомнить свои слова об ударах Украины по России

Москва, , 23:59 — REGNUM Министр обороны Германии Борис Писториус должен запомнить свое слова о приемлемости ударов Вооружённых сил Украины по России, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», — сказано в ее сообщении.

Захарова также поинтересовалась у Писториуса, не получило ли ведомство информацию о том, кто совершил нападения на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Официальный представитель МИД предположила, что взрывы на этих объектах тоже можно считать «приемлемой тактикой ограниченных ударов» по уничтожению инфраструктурного проекта, который представляет важность для Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Борис Писториус заявил, что проведение военных операций ВСУ на российской территории следует расценивать как «нормальное явление» до тех пор, пока не совершаются нападения на города и мирное население.