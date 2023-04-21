Донецк, 21 апреля, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины попытались провести наступление на четырех направлениях, но потерпели неудачу, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин 21 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На четырех направлениях противник переходил малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии. Нашим подразделениям приходилось в непростых условиях отражать эти контрнаступления, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из наших позиций. Но это ценой очень серьезных усилий», — сказал он.

Врио главы республики также выразил сомнения в успехе масштабного продвижения, на которое могут пойти ВСУ. При этом Пушилин заявил о невозможности спрогнозировать направления такой операции.

Он пояснил, что это связано с большим количеством реальных данных и умышленных вбросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее журнал Newsweek написал о том, что ВСУ собираются начать контрнаступление 30 апреля. К этому Украину активно подготавливают США и их союзники.

Военный обозреватель Михаил Онуфриенко предупредил, что Россия должна быть готова к отражению крупной атаки ВСУ к 25 апреля из-за того, что Киев может начать контрнаступление на майские праздники.