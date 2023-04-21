Рогов сообщил о нескольких взрывах во временно подконтрольном Киеву городе Запорожье

Мелитополь, , 23:46 — REGNUM Взрывы прогремели во временно оккупированном Киевом городе Запорожье. Об этом 21 апреля сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Рогов, несколько взрывов прогремели в Запорожье начиная примерно с 21:00 мск. Взрывы услышали жители во всем районах города, но громче всего их было слышно в Заводском и Космическом районах.

Всего было слышно как минимум два взрыва. Позднее Рогов уточнил, что по данным украинских властей, причиной взрывов стала работа систем ПВО ВСУ, которая сбила под Запорожьем два беспилотника «Герань-2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Рогов рассказал о взрывах и перебоях с электричеством во временно оккупированном Киевом Запорожье.